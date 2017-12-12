В Рязани задержали распространителя «синтетики» через тайники-«закладки». Видео

В Рязани задержали мужчину, который приготовил для сбыта «закладки» с «синтетикой». Об этом сообщила
Полиции стало известно, что в Рязани проживает мужчина, распространяющий наркотики через импровизированные тайники на улицах города при помощи сети интернет.
Оперативники задержали 38-летнего жителя Алтайского края, который в последнее время проживал в Рязанской области.
Во время обследования его жилища полиция обнаружила два полиэтиленовых свертка с порошками разных цветов. Экспертиза установила, что в свертках незаконно хранилось более 2,5 граммов «синтетики», приготовленных для продажи.
Полицейские нашли два тайника, в которые злоумышленник разместил самодельные контейнеры с запрещенными средствами.
Сейчас выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Подозреваемого взяли под стражу.