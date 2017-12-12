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9:34, 12 декабря 2017 128
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В Рязани начали сбор экспонатов для музея истории органов внутренних дел

В Рязани начали сбор экспонатов для музея истории органов внутренних дел

В Рязани откроется музей истории органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Музей откроется к 300-летнему юбилею российской полиции. В связи с этим объявили сбор экспонатов, которые представляют ценность для истории правоохранительных органов региона.

«Управление МВД России по Рязанской области с большой благодарностью примет оригиналы и копии исторических фотографий и документов, а также форменную одежду, нагрудные знаки и другие предметы, имеющие отношение к истории правоохранительных органов. В особых отдельных случаях возможна денежная компенсация за особо ценные раритеты», — отметили в сообщении.

По вопросу сбора материалов, имеющих историческую ценность для будущего музея, попросили обращаться по телефону +7 (4912) 29-96-53.


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