В Рязани начали сбор экспонатов для музея истории органов внутренних дел

В Рязани откроется музей истории органов внутренних дел. Об этом сообщила
Музей откроется к 300-летнему юбилею российской полиции. В связи с этим объявили сбор экспонатов, которые представляют ценность для истории правоохранительных органов региона.
«Управление МВД России по Рязанской области с большой благодарностью примет оригиналы и копии исторических фотографий и документов, а также форменную одежду, нагрудные знаки и другие предметы, имеющие отношение к истории правоохранительных органов. В особых отдельных случаях возможна денежная компенсация за особо ценные раритеты», — отметили в сообщении.
По вопросу сбора материалов, имеющих историческую ценность для будущего музея, попросили обращаться по телефону