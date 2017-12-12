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12:55, 12 декабря 2017 88
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В новомичуринской больнице назначили нового главврача

В новомичуринской больнице назначили нового главврача

В новомичуринской центральной больнице назначили нового главного врача. Со вторника, 12 декабря, пост занимает Наталья Черницына, сообщил сайт облправительства.

Черницына была и. о. главврача со 2 декабря, когда свой пост покинул Василий Кожевников. Ранее она работала его заместителем по медицинской части.

Фото с сайта больницы


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