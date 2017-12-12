В новомичуринской больнице назначили нового главврача

В новомичуринской центральной больнице назначили нового главного врача. Со вторника, 12 декабря, пост занимает Наталья Черницына, сообщил
Черницына была и. о. главврача со 2 декабря, когда свой
Фото с сайта больницы
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В новомичуринской центральной больнице назначили нового главного врача. Со вторника, 12 декабря, пост занимает Наталья Черницына, сообщил
Черницына была и. о. главврача со 2 декабря, когда свой
Фото с сайта больницы
© RZN.info
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cледующая новость →Глава рязанского минкульта поучаствовал в открытии мемориальной доски Солженицыну в Москве
Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.