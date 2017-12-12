Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:00, 12 декабря 2017 208
 0    0

В День Конституции Фомин пожелал рязанцам здоровья и благополучия 1

В День Конституции Фомин пожелал рязанцам здоровья и благополучия

В День Конституции, 12 декабря, Аркадий Фомин пожелал рязанцам «крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».

По его словам, основной закон государства «стал фундаментом правовой и политической системы России, развития демократических ценностей, единства многонациональной страны».

«Конституция является залогом мира и согласия в обществе. Органы государственной власти и местного самоуправления всех уровней направляют свои усилия на повышение качества жизни людей. Но только созидательный труд каждого из нас будет способствовать успешному решению задач, которые стоят перед регионом сегодня, укреплению его экономической, социальной и культурной сфер», — отметил председатель областной думы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:00, 12 декабря 2017
В День Конституции Фомин пожелал рязанцам здоровья и благополучия 1
16:46, 12 декабря 2017
Любимов выложил первое селфи на странице «ВКонтакте»
16:10, 12 декабря 2017
Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем Конституции
15:23, 12 декабря 2017
В День Конституции Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Фото
13:45, 12 декабря 2017
Южная Корея попросила США отложить учения на время Олимпиады
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 87 303
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 56 089
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 398
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 40 961
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 336
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Голосования

Будет ли ваша профессия востребована в цифровой век?

Окончание опроса: 20.12.2017
Архив голосований
Форум