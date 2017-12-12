В День Конституции Фомин пожелал рязанцам здоровья и благополучия

В День Конституции, 12 декабря, Аркадий Фомин пожелал рязанцам «крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».
По его словам, основной закон государства «стал фундаментом правовой и политической системы России, развития демократических ценностей, единства многонациональной страны».
«Конституция является залогом мира и согласия в обществе. Органы государственной власти и местного самоуправления всех уровней направляют свои усилия на повышение качества жизни людей. Но только созидательный труд каждого из нас будет способствовать успешному решению задач, которые стоят перед регионом сегодня, укреплению его экономической, социальной и культурной сфер», — отметил председатель областной думы.