В Борковском карьере чуть не утонул автомобиль. Фото

В Борковском карьере чуть не утонул автомобиль Hyundai Tucson. Соответствующее фото опубликовали в группе «
По информации одного из комментаторов в машине никого не было, она скатилась в воду «с бугра».
«Машина на моих глазах туда скатилась, люди вышли покурить, и она сама с бугра поехала, в машине в этот момент никого не было. Далее они уже приехали на другой машине, девушка была за рулем. Вместе с эвакуатором», — написала девушка, которая стала очевидцевм инцидента.
Информация о произошедшем уточняется.
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