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8:22, 12 декабря 2017 2 729
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В Борковском карьере чуть не утонул автомобиль. Фото

В Борковском карьере чуть не утонул автомобиль. Фото

В Борковском карьере чуть не утонул автомобиль Hyundai Tucson. Соответствующее фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По информации одного из комментаторов в машине никого не было, она скатилась в воду «с бугра».

«Машина на моих глазах туда скатилась, люди вышли покурить, и она сама с бугра поехала, в машине в этот момент никого не было. Далее они уже приехали на другой машине, девушка была за рулем. Вместе с эвакуатором», — написала девушка, которая стала очевидцевм инцидента.

Информация о произошедшем уточняется.

Фото Владислава Кусова


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