Сбербанк рассказал о возможности рязанцев оплачивать проезд картой

Рязанцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт. «Такая возможность появилась благодаря совместному проекту Сбербанка, платежной системы Visa, компании „Удобный Маршрут“ и ООО „Ресурсы Партнеров Рязань“», — рассказали представители банка.
На сегодняшний день бесконтактные карты уже принимают в 90 автобусах и 140 троллейбусах Рязани. Терминалы для приема платежей также установили в 260 маршрутках.
«С участием Сбербанка реализован не один подобный проект. Переход на бесконтактную оплату проезда — еще один шаг к повышению качества обслуживания наших клиентов», — подчеркнул председатель Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Игорь Артамонов.
«Благодаря бесконтактным методам оплаты пассажирам не придется пересчитывать наличные и ожидать сдачу в автобусах и троллейбусах, а также „передавать за билет“ в маршрутных такси. Внедряя более современные способы оплаты на транспорте, мы по-своему помогаем сделать поездки на общественном транспорте более удобными для пассажиров, что выгодно и для самих перевозчиков», — прокомментировала глава Visa в России Екатерина Петелина.
Подробная информация об оплате проезда бесконтактными картами доступна на
Стоимость поездки при оплате банковской картой такая же, как и при оплате транспортной — 23 рубля.