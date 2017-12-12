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11:17, 12 декабря 2017 140

Сбербанк рассказал о возможности рязанцев оплачивать проезд картой

Сбербанк рассказал о возможности рязанцев оплачивать проезд картой

Рязанцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт. «Такая возможность появилась благодаря совместному проекту Сбербанка, платежной системы Visa, компании „Удобный Маршрут“ и ООО „Ресурсы Партнеров Рязань“», — рассказали представители банка.

На сегодняшний день бесконтактные карты уже принимают в 90 автобусах и 140 троллейбусах Рязани. Терминалы для приема платежей также установили в 260 маршрутках.

«С участием Сбербанка реализован не один подобный проект. Переход на бесконтактную оплату проезда — еще один шаг к повышению качества обслуживания наших клиентов», — подчеркнул председатель Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Игорь Артамонов.

«Благодаря бесконтактным методам оплаты пассажирам не придется пересчитывать наличные и ожидать сдачу в автобусах и троллейбусах, а также „передавать за билет“ в маршрутных такси. Внедряя более современные способы оплаты на транспорте, мы по-своему помогаем сделать поездки на общественном транспорте более удобными для пассажиров, что выгодно и для самих перевозчиков», — прокомментировала глава Visa в России Екатерина Петелина.

Подробная информация об оплате проезда бесконтактными картами доступна на сайте транспортного оператора, где пассажиры могут завести личный кабинет, отследить историю своих поездок, оплатить билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о работе сервиса.

Стоимость поездки при оплате банковской картой такая же, как и при оплате транспортной — 23 рубля.


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