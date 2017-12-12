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10:43, 12 декабря 2017 319
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Рязанец подал в суд на администрацию района за отказ в строительстве на территории «Есенинской Руси» 1

Рязанец подал в суд на администрацию района за отказ в строительстве на территории «Есенинской Руси»

Рязанец подал в суд на администрацию района, которая запретила ему строить жилые дома на территории достопримечательного места «Есенинской Руси». Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Истец пояснил, что ему принадлежат земельные участки в селе Заборье. Администрация не выдала ему разрешение на строительство, заявив, что эти участки входят в границы объекта культурного наследия.

Однако владелец земли считает отказ незаконным. Он указал, что участок в селе Заборье входит в достопримечательное место «Есенинская Русь» — объект культурного наследия, но не является историческим поселением. Поэтому на него не распространяются нормы части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса, на которую власти опирались, отказывая в разрешении.

Истец попросил признать отказ администрации незаконным, обязать ответчика выдать разрешение на строительство, а также взыскать с него расходы на судебное разбирательство.

Суд встал на сторону истца и обязал администрацию района повторно рассмотреть заявления о выдаче разрешений на строительство, а также взыскал с ответчика 36 300 рублей в пользу истца. В остальной части исковых требований суд отказал.


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