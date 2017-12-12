Рязанца осудят за убийство пенсионерки и попытку убийства девушки

Жителя Рязанского района осудят за убийство пенсионерки и попытку убийства девушки. Об этом сообщила
Как установило следствие, днем 12 июня 2017 года 40-летний обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, направился в сторону своего дома в Турлатове Рязанского района.
Когда он шел по тропинке в лесопосадке, встретил незнакомую 63-летнюю женщину. У мужчины произошел с ней конфликт и он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в область сердца. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Злоумышленник перетащил тело погибшей в кусты и прикрыл ветками.
Выйдя на тропинку, он увидел девушку, идущую в деревню. Мужчина предположил, что она могла увидеть произошедшее и схватил прохожую за плечо, несколько раз ударил ножом в том числе в грудь. Девушка смогла вырваться и стала звать на помощь. В этот момент там шли два молодых человека, которые услышали крики и прибежали на помощь.
Злоумышленник испугался и убежал. Молодые люди помогли потерпевшей и вызвали «скорую», девушку удалось спасти.
Личность мужчины установили почти сразу. Через некоторое время его задержали в Калужской области.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30 пункты «а, к», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти двум лицам с целью скрыть другое преступление) направили в суд.