Под Рязанью «ГАЗель» перевернулась после лобового столкновения с «Мицубиси»

Во вторник, 12 декабря, на трассе Рязань — Спасск лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и Mitsubishi Lancer. Авария произошла примерно в 11:30 в селе Дубровичи, пишет издательство «
Известно, что 34-летний водитель иномарки ехал в сторону Спасска, отвлекся и выехал на «встречку», где столкнулась с грузовиком под управлением 30-летнего мужчины.
В результате происшествия автомобили получили серьезные механические повреждения. «Как рассказал инспектор ГИБДД, участникам ДТП просто чудом повезло: никто из них в лобовом столкновении не пострадал», — говорится в сообщении.
Фото издательства «Пресса»