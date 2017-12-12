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17:29, 12 декабря 2017 132
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Под Рязанью «ГАЗель» перевернулась после лобового столкновения с «Мицубиси»

Под Рязанью «ГАЗель» перевернулась после лобового столкновения с «Мицубиси»

Во вторник, 12 декабря, на трассе Рязань — Спасск лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и Mitsubishi Lancer. Авария произошла примерно в 11:30 в селе Дубровичи, пишет издательство «Пресса».

Известно, что 34-летний водитель иномарки ехал в сторону Спасска, отвлекся и выехал на «встречку», где столкнулась с грузовиком под управлением 30-летнего мужчины.

В результате происшествия автомобили получили серьезные механические повреждения. «Как рассказал инспектор ГИБДД, участникам ДТП просто чудом повезло: никто из них в лобовом столкновении не пострадал», — говорится в сообщении.

Фото издательства «Пресса»


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