Мэрия выставила на аукцион участок в Горроще, который входит в муниципальную программу развития. Постановление официально опубликовано размещено на ее сайте.
На торги выставили территорию площадью 1,37 га в границах улиц Ленинского Комсомола, 10-й Линии, переулка 9-й Линии, 9-й Линии. Начальная цена — 5,16 млн рублей. На площадке №44 расположены пять кирпичных зданий 1957-59 годов: №104, 106, 108, 110 и 112 по улице Ленинского Комсомола.
Программа развития предусматривает расселение и снос ветхих домов за счет инвестора и новое строительство на их месте.