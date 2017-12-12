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17:15, 12 декабря 2017 211
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Мэрия выставила на аукцион участок в Горроще

Мэрия выставила на аукцион участок в Горроще

Мэрия выставила на аукцион участок в Горроще, который входит в муниципальную программу развития. Постановление официально опубликовано размещено на ее сайте.

На торги выставили территорию площадью 1,37 га в границах улиц Ленинского Комсомола, 10-й Линии, переулка 9-й Линии, 9-й Линии. Начальная цена — 5,16 млн рублей. На площадке №44 расположены пять кирпичных зданий 1957-59 годов: №104, 106, 108, 110 и 112 по улице Ленинского Комсомола.

Программа развития предусматривает расселение и снос ветхих домов за счет инвестора и новое строительство на их месте.


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