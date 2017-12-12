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16:46, 12 декабря 2017 348
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Любимов выложил первое селфи на странице «ВКонтакте»

Любимов выложил первое селфи на странице «ВКонтакте»

Николай Любимов выложил первые селфи на своей странице «ВКонтакте». Фотографии сделаны вместе с рязанскими школьниками во время церемонии вручения паспортов.

«Сегодня День Конституции России. В торжественном зале правительства Рязанской области умная, талантливая, активная молодежь. Вручил ребятам главные документы в их жизни — паспорта граждан России. Отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений. Среди них — участники Всероссийской гражданско-патриотической акции „Мы — граждане России“. Спасибо организаторам — рязанскому отделению Российского союза молодежи. Стране нужны креативные молодые люди, умеющие мыслить по-современному, по-новому. За вами будущее! Поздравляю, ребята! С праздником», — написал губернатор.

Напомним, документы получили более 40 учащихся из 11 районов, которые отличились в учебе, спорте и творчестве.


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