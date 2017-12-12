Любимов выложил первое селфи на странице «ВКонтакте»

Николай Любимов выложил первые селфи на своей
«Сегодня День Конституции России. В торжественном зале правительства Рязанской области умная, талантливая, активная молодежь. Вручил ребятам главные документы в их жизни — паспорта граждан России. Отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений. Среди них — участники Всероссийской гражданско-патриотической акции „Мы — граждане России“. Спасибо организаторам — рязанскому отделению Российского союза молодежи. Стране нужны креативные молодые люди, умеющие мыслить по-современному, по-новому. За вами будущее! Поздравляю, ребята! С праздником», — написал губернатор.
Напомним, документы