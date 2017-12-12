Хозяин разрушенной котельной в Осеннем переулке отказался сносить ее за свой счет

Хозяин котельной, которая разрушилась при взрыве в доме №4 по 1-му Осеннему переулку, отказался сносить ее за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Известно, что при обследовании котельную признали аварийной, а ее дальнейшую эксплуатацию невозможной. Владельца обязали снести постройку, однако он не сделал этого в установленные сроки.
Чтобы устранить угрозу жизни и здоровью граждан, объект демонтировали за счет городского бюджета. Владельцу же через суд предъявили иск о возмещении убытков. Райсуд удовлетворил требования города, но хозяин котельной подал апелляцию на его решение.
Жалобу рассмотрят в Рязанском областном суде в среду, 13 декабря.