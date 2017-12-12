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15:29, 12 декабря 2017 273
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Дело убийцы из Искры поступило в суд

Дело убийцы из Искры поступило в суд

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Дело убийцы из Искры поступило в Рязанский областной суд. Об этом сообщил его сайт.

Мужчину 1986 года рождения обвиняют в убийстве бывшей жены и троих детей. Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством и был невменяем, когда убивал семью.

Уголовное дело по пунктам «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ направили в суд для решения вопроса о принудительном лечении обвиняемого.

Тела погибших обнаружили в их квартире вечером 2 апреля 2017 года. У двоих детей были извлечены части внутренних органов. В суде подозреваемый говорил о боге и заявил, что Христос «его друг», который убил его первенца.


© RZN.info

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