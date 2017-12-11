За ноябрь минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 1,1 процента

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в ноябре составила 3 325 рублей 90 копеек. Это на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат. Рост стал самым значительным в регионах ЦФО.
Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 860 рублей, самым дешевым — курский: 3 071 рубль.
В среднем по округу показатель составил 3 847 рублей, по России — 3 720 рублей. В прошедшем месяце показатель вырос в большинстве регионах ЦФО. В целом в округе набор подорожал на 0,3%, в стране — на 0,2%.