Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:13, 11 декабря 2017 162
 0    0

За неделю рязанские пожарные спасли двух женщин

За неделю рязанские пожарные спасли двух женщин

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшую неделю, 4-10 декабря, рязанские пожарные спасли двух женщин. О этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время в области произошло 12 пожаров, огонь уничтожил и повредил 11 строений.

В понедельник, 4 декабря, из горящего дома в селе Выселки Спасского района спасли женщину 1931 года рождения. В четверг, 7 декабря, в Скопинскую ЦРБ доставили пострадавшую 1934 года рождения, которая отравилась угарным газом во время пожара дома в селе Чернава Милославского района.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались два раза.

На водоемах Рязанской области также зарегистрировали два происшествия. 7 декабря из реки Старица около села Устье Сасовского района подняли тело мужчины. 8 декабря у деревни Панферово Рязанского района очевидцы спасли человека, провалившегося под лед. С предварительным диагнозом переохлаждение мужчину госпитализировали в ОКБ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:13, 11 декабря 2017
За неделю рязанские пожарные спасли двух женщин
20:04, 11 декабря 2017
В Рязани прошли соревнования по танцам на шесте. Фоторепортаж
19:48, 11 декабря 2017
Карабасов проверил строительство детского сада в Семчине
18:47, 11 декабря 2017
Рязанец получил условный срок за избиение сожительницы
17:44, 11 декабря 2017
В Рязани ищут наследников умершего 19 лет назад мужчины
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 87 007
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 981
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 242
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 959
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 238
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум