За неделю рязанские пожарные спасли двух женщин

За прошедшую неделю, 4-10 декабря, рязанские пожарные спасли двух женщин. О этом сообщила
Всего за это время в области произошло 12 пожаров, огонь уничтожил и повредил 11 строений.
В понедельник, 4 декабря, из горящего дома в селе Выселки Спасского района спасли женщину 1931 года рождения. В четверг, 7 декабря, в Скопинскую ЦРБ доставили пострадавшую 1934 года рождения, которая
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались два раза.
На водоемах Рязанской области также зарегистрировали два происшествия. 7 декабря из реки Старица около села Устье Сасовского района