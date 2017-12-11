В Спасском районе начали убирать свалку химических отходов

В Спасском районе начали убирать
В понедельник, 11 декабря, на место свалки приехали оперативные службы района и области. Место огородили, подъезды к нему охраняются.
Среди отходов нашли упакованные и практически неповрежденные градусники, которых, предварительно, более 100 штук. Также обнаружили коробки с ампулами и пузырьки с реагентами, более десяти бочек с неизвестной жидкостью.
На свалке начались работы по определению класса опасности отходов. Как предположил ведущий специалист отдела управления Роспотребнадзора по региону Александр Обухов, это оборудование из какой-либо лаборатории, а препараты — еще советсвкого производства.
Отмечается, что это, возможно, свалку устроила организация, занимающаяся вывозом отходов 1-3 классов, которая скинула их на дороге, чтобы не утилизировать.
На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи.
Эксперты взяли пробы почвы, по которым определят класс опасности отходов, и измерили площадь под свалкой для расчета возможного ущерба экологии.
Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Отмечается, что администрация района уже занялась подбором фирмы, которая займется утилизацией.