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18:12, 11 декабря 2017 263
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В Спасском районе начали убирать свалку химических отходов

В Спасском районе начали убирать свалку химических отходов

В Спасском районе начали убирать свалку химических отходов первого класса опасности. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 11 декабря, на место свалки приехали оперативные службы района и области. Место огородили, подъезды к нему охраняются.

Среди отходов нашли упакованные и практически неповрежденные градусники, которых, предварительно, более 100 штук. Также обнаружили коробки с ампулами и пузырьки с реагентами, более десяти бочек с неизвестной жидкостью.

На свалке начались работы по определению класса опасности отходов. Как предположил ведущий специалист отдела управления Роспотребнадзора по региону Александр Обухов, это оборудование из какой-либо лаборатории, а препараты — еще советсвкого производства.

Отмечается, что это, возможно, свалку устроила организация, занимающаяся вывозом отходов 1-3 классов, которая скинула их на дороге, чтобы не утилизировать.

На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи.

Эксперты взяли пробы почвы, по которым определят класс опасности отходов, и измерили площадь под свалкой для расчета возможного ущерба экологии.

Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Отмечается, что администрация района уже занялась подбором фирмы, которая займется утилизацией.


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