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11:28, 11 декабря 2017 409
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В Рязанской области нашли несуществующего производителя «омывайки»

В Рязанской области нашли несуществующего производителя «омывайки»

Роспотребнадзор обнаружил в торговых точках Зауралья стеклоомывающую жидкость «Polar View (-30)» с превышением содержания метанола в 10 раз выше нормативного. На этикетке был указан производитель из Сасова «Элегвест», сообщил сайт Роспотребнадзора.

Однако в ходе проверки такого производителя по указанному адресу не нашли. «ООО „Элегвест“ не существует на территории Рязанской области по указанному адресу и оно является нелегальным», — сообщил Роспотребнадзор.

Информацию об опасной продукции и производителе-нелегале направили в правоохранительные органы.


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