В Рязанской области нашли несуществующего производителя «омывайки»

Роспотребнадзор обнаружил в торговых точках Зауралья стеклоомывающую жидкость «Polar View (-30)» с превышением содержания метанола в 10 раз выше нормативного. На этикетке был указан производитель из Сасова «Элегвест», сообщил
Однако в ходе проверки такого производителя по указанному адресу не нашли. «ООО „Элегвест“ не существует на территории Рязанской области по указанному адресу и оно является нелегальным», — сообщил Роспотребнадзор.
Информацию об опасной продукции и производителе-нелегале направили в правоохранительные органы.