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11:25, 11 декабря 2017 777
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В Рязани потушили пожар в корпусе юрфака РГУ

В Рязани потушили пожар в корпусе юрфака РГУ

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани потушили пожар в корпусе юрфака РГУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Огнем повреждена кровля. Пожар ликвидирован в 10 часов 34 минуты. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, крыша корпуса Юридического факультета РГУ имени Есенина на улице Семинарской загорелась около 10:00 в понедельник, 11 декабря. На тушение выехали восемь пожарных расчетов.

Эвакуированые из здания студенты рассказали, что их быстро и без паники вывели из аудиторий, запаха дыма в помещениях не было. Учащихся отпустили по домам, занятия отменили.


© RZN.info

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