В Рязани потушили пожар в корпусе юрфака РГУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Огнем повреждена кровля. Пожар ликвидирован в 10 часов 34 минуты. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Напомним, крыша корпуса Юридического факультета РГУ имени Есенина на улице Семинарской загорелась около 10:00 в понедельник, 11 декабря. На тушение выехали восемь пожарных расчетов.
Эвакуированые из здания студенты рассказали, что их быстро и без паники вывели из аудиторий, запаха дыма в помещениях не было. Учащихся отпустили по домам, занятия отменили.