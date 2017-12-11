В Касимове хотят построить аэровокзал и ресторан на причале. На сайте администрации города опубликовали концепцию кластера «Касимовский», которую разработал АО «Центр комплексного развития».
Согласно проекту в городе планируют создать аэровокзал для авиасообщения с Нижним Новгородом и Рязанью, в ветхой водонапорной башне обустроить ресторан и музей, в заброшенном доме — музей татарской культуры, а на месте бывшей бани — хостел.
Кроме того, планируется возведение в усадьбе Кастрова гостиницы, ресторана и татарского культурного центра, в усадьбе Скорнякова — музей городничего.
Проектом предусмотрены причально-ресторанный комплекс на городской набережной, а также строительство археологического центра, музея Доктора Живаго и лодки Александра III, стоянки для яхт.
В будущем концепция пройдет процедуру общественных обсуждений.