В аварии под Пронском погибли двое мужчин

В аварии под Пронском разбились насмерть двое мужчин. Об этом сообщили знакомые погибших.
От удара ВАЗ-2110 вылетела в кювет. Один из пассажиров погиб на месте, второй скончался в больнице.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В аварии под Пронском разбились насмерть двое мужчин. Об этом сообщили знакомые погибших.
От удара ВАЗ-2110 вылетела в кювет. Один из пассажиров погиб на месте, второй скончался в больнице.
В группе «
© RZN.info
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