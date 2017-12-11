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10:01, 11 декабря 2017 1 863
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В аварии под Пронском погибли двое мужчин

В аварии под Пронском погибли двое мужчин

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В аварии под Пронском разбились насмерть двое мужчин. Об этом сообщили знакомые погибших.

Авария произошла в субботу, 9 декабря, в Пронском районе. По словам очевидцев, «десятка» задела обочину, после чего машину развернуло на 180 градусов и она врезалась во встречный Ford.

От удара ВАЗ-2110 вылетела в кювет. Один из пассажиров погиб на месте, второй скончался в больнице.

В группе «Бабкин шум (Новомичуринск)» родственники погибших организовали сбор средств.


© RZN.info

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