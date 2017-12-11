Рязанский рецидивист получил срок за хранение и употребление наркотиков

Рязанец получил срок за приобретение, хранение и употребление наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила
В конце марта 2017 года ранее судимый мужчина через интернет заказал наркотики, которые получил с помощью «закладок». В указанном месте он нашел полимерный пакетик с запрещенным веществом. Часть наркотиков рязанец употребил, оставшуюся часть хранил для личного потребления.
Его действия пресекла полиция. Рязанца обвинили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.
Подсудимый полностью признал вину, суд назначил ему три с половиной года в колонии строгого режима.