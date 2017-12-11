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17:05, 11 декабря 2017 134
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Рязанский рецидивист получил срок за хранение и употребление наркотиков

Рязанский рецидивист получил срок за хранение и употребление наркотиков

Рязанец получил срок за приобретение, хранение и употребление наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда.

В конце марта 2017 года ранее судимый мужчина через интернет заказал наркотики, которые получил с помощью «закладок». В указанном месте он нашел полимерный пакетик с запрещенным веществом. Часть наркотиков рязанец употребил, оставшуюся часть хранил для личного потребления.

Его действия пресекла полиция. Рязанца обвинили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.

Подсудимый полностью признал вину, суд назначил ему три с половиной года в колонии строгого режима.


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