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16:24, 11 декабря 2017 340
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Рязанская область попала в топ-20 экорейтинга регионов России

Рязанская область попала в топ-20 экорейтинга регионов России

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Рязанская область попала в топ-20 в осеннем рейтинге экологов России. Список составила общественной организация «Зеленый патруль».

По результатам исследования, регион оказался на 19 месте из 85. Лидерами списка стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Аутсайдеры — Московская, Свердловская и Челябинская области.

Исследователи отметили чистоту береговых линий, регулярную посадку деревьев и проведение субботников в регионе. Среди минусов — свалки отходов под Рязанью.

Напомним, рейтинг рассчитывается с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона. Сводный индикатор включает в себя природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.


© RZN.info

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