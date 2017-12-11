Рязанская область попала в топ-20 экорейтинга регионов России

Рязанская область попала в топ-20 в осеннем рейтинге экологов России. Список составила общественной организация «Зеленый патруль».
По результатам исследования, регион оказался на 19 месте из 85. Лидерами списка стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Аутсайдеры — Московская, Свердловская и Челябинская области.
Исследователи отметили чистоту береговых линий, регулярную посадку деревьев и проведение субботников в регионе. Среди минусов — свалки отходов под Рязанью.
Напомним, рейтинг рассчитывается с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона. Сводный индикатор включает в себя природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.