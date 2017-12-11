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11:52, 11 декабря 2017 486
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Рязанец угрожал таксисту убийством и угнал его автомобиль

Рязанец угрожал таксисту убийством и угнал его автомобиль

В Рязани задержали мужчину, угнавшего автомобиль таксиста и угрожавшего ему убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Энгельса. К наряду патрульно-постовой службы подбежал мужчина и сообщил, что его автомобиль угнал пассажир, угрожавший ему убийством. По лицу водителя текла кровь, выяснилось, что злоумышленник ударил его ножом.

Автомобиль находился «буквально в ста метрах», куда направились полицейские. Заметив правоохранителей, мужчина решил скрыться на похищенном автомобиле. Один из полицейских применил табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, но злоумышленник не остановился. После этого сотрудник выстрелил по колесам машины и повредил шины переднего и заднего колеса.

Несмотря на это, мужчина продолжил двигаться на машине и, набирая скорость, ехал по улице Луговой. Полицейские продолжили погоню и вскоре блокировали автомобиль на окраине города, где и задержали злоумышленника.

Оказалось, что задержанный 35-летний рязанец уже был ранее неоднократно судим, в том числе и за тяжкое преступление.

В тот вечер он вызвал знакомого такиста и в течение нескольких часов ехал по Рязани с остановками. Отмечается, что водитель уже ранее возил пассажира и тот всегда расплачивался, но в этот раз мужчина ответил отказом.

Таксист остановился и попросил оплатить поездку, в ответ на что мужчина ударил его ножом по лицу. После этого водитель вышел из салона и подбежал к полицейским.

Как сообщила пресс-служба, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники полиция предположили, что поездки рязанца были связаны с незаконным распространением запрещенных веществ. Эта версия в данный момент проверяется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Подозреваемого взяли под стражу.


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