Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:12, 11 декабря 2017 109
 0    0

Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части в ночь на вторник

Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части в ночь на вторник

В ночь на вторник, 12 декабря, на трех улицах Рязани пройдет уборка дорог. Об этом сообщает сайт администрации.

Снег будут вывозить с 22:00 до 6:00 на улицах Дзержинского, Есенина и Октябрьской.

Автовладельцев попросили не оставлять машины на проезжей части.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
20:12, 11 декабря 2017
Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части в ночь на вторник
15:49, 11 декабря 2017
«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения потребителей в Дашково-Песочне
15:45, 11 декабря 2017
Во вторник на двух улицах, в школе и детском саду в центре Рязани отключат воду
14:24, 11 декабря 2017
Жилинспекция нашла нарушения в содержании 45 рязанских домов
12:55, 11 декабря 2017
В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 983
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 972
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 238
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 820
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 235
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум