Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части в ночь на вторник

В ночь на вторник, 12 декабря, на трех улицах Рязани пройдет уборка дорог. Об этом сообщает
Снег будут вывозить с 22:00 до 6:00 на улицах Дзержинского, Есенина и Октябрьской.
Автовладельцев попросили не оставлять машины на проезжей части.
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В ночь на вторник, 12 декабря, на трех улицах Рязани пройдет уборка дорог. Об этом сообщает
Снег будут вывозить с 22:00 до 6:00 на улицах Дзержинского, Есенина и Октябрьской.
Автовладельцев попросили не оставлять машины на проезжей части.
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