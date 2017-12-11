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15:49, 11 декабря 2017 277

«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения потребителей в Дашково-Песочне

«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения потребителей в Дашково-Песочне

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газораспределительного пункта (ГПР) в районе Дашково-Песочни, который обеспечивает подачу газа среднего и низкого давления промышленным, коммунально-бытовым предприятиям и жилым домам. Кроме того, обновленный ГРП позволит решить вопрос газоснабжения новых микрорайонов, строящихся в восточной части Рязани.

«Замена ГРП была вызвана необходимостью повышения надежности газоснабжения потребителей из-за физического и морального износа ранее существовавшего пункта, а также растущими потребностями города», — рассказали в пресс-службе «Рязаньгоргаза».

В ходе работ устаревшее оборудование заменили на новое, соответствующее современным стандартам газораспределения. «Внедрение современного высоконадежного газового оборудования и систем автоматизации позволит значительно повысить надежность газораспределительного пункта. Возможность дистанционного контроля технологических параметров транспортируемого природного газа сводит к минимуму „человеческий фактор“. Информация о малейших отклонениях от заданных параметром в режиме „онлайн“ поступает на пульт диспетчерской службы „Рязаньгоргаз“», — говорится в сообщении.

Кроме того, после модернизации на ГПР вместо одной действуют две линии редуцирования. По словам специалистов, это повышает надежность газоснабжения и обеспечивает возможность проведения любых работ без приостановки газоснабжения потребителей.

«Наша компания продолжает реализовывать концепцию масштабной реконструкции газорегуляторных пунктов в Рязани. Работы на ГРП в Дашково-Песочне стали еще одним этапом модернизации системы газораспределения и приведение ее к единому уровню безопасности. В течение 2017 года в зоне ответственности компании также были модернизированы 13 газораспределительных пунктов. Выполненные работы позволят увеличить надежность газоснабжения наших потребителей», — отметил заместитель главного инженера «Рязаньгоргаза» Игорь Кузнецов.


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