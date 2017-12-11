Попавшая под маршрутку на площади Ленина пенсионерка получила травму головы

Пенсионерка, которая 9 декабря
По предварительной версии, 41-летний водитель маршрутки №66 отъезжал от остановки и сбил женщину. Она бежала по тротуару навстречу машине, поскользнулась и упала под нее.
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Фото: УГИБДД по Рязанской области
Пенсионерка, которая 9 декабря
По предварительной версии, 41-летний водитель маршрутки №66 отъезжал от остановки и сбил женщину. Она бежала по тротуару навстречу машине, поскользнулась и упала под нее.
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