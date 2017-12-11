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17:28, 11 декабря 2017 501
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Попавшая под маршрутку на площади Ленина пенсионерка получила травму головы

Попавшая под маршрутку на площади Ленина пенсионерка получила травму головы

Фото: УГИБДД по Рязанской области

Пенсионерка, которая 9 декабря попала под маршрутку на площади Ленина, получила травму головы. 63-летнюю пострадавшую госпитализировали, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительной версии, 41-летний водитель маршрутки №66 отъезжал от остановки и сбил женщину. Она бежала по тротуару навстречу машине, поскользнулась и упала под нее.


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