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14:02, 11 декабря 2017 93
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Сасовские летчицы попали на страницы журнала «Огонек»

Сасовские летчицы попали на страницы журнала «Огонек»

В понедельник, 11 декабря, «Огонек» опубликовал статью о курсантках Сасовского летного училища. Среди учебных заведений, готовящих пилотов, училище оказалось «самым женским».

Из 450 курсантов училища 55 девушек. Авторы статьи обратили внимание на их возрастной разброс: от 17 до 32 лет. Одни пришли сразу после школы, другие уже проработали несколько лет стюардессами.

«Огонек» отметил, что училище не требует от поступающих иметь обязательный опыт: принимают без экзаменов, как и в любое среднее специальное учебное учреждение. Важны только оценки в аттестате. Например, в этом году проходным был средний балл 4,5.

Кроме того, кандидатки должны пройти медкомиссию и собеседование.

Статью о Сасовском училище авторы подытожили замечанием, что женщин-пилотов в России становится все больше. Авиакомпании постепенно избавляются от гендерных стереотипов и принимают девушек на работу.


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