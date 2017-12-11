Сасовские летчицы попали на страницы журнала «Огонек»

В понедельник, 11 декабря, «Огонек» опубликовал
Из 450 курсантов училища 55 девушек. Авторы статьи обратили внимание на их возрастной разброс: от 17 до 32 лет. Одни пришли сразу после школы, другие уже проработали несколько лет стюардессами.
«Огонек» отметил, что училище не требует от поступающих иметь обязательный опыт: принимают без экзаменов, как и в любое среднее специальное учебное учреждение. Важны только оценки в аттестате. Например, в этом году проходным был средний балл 4,5.
Кроме того, кандидатки должны пройти медкомиссию и собеседование.
Статью о Сасовском училище авторы подытожили замечанием, что женщин-пилотов в России становится все больше. Авиакомпании постепенно избавляются от гендерных стереотипов и принимают девушек на работу.