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11:57, 11 декабря 2017 312

На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого слесаря механосборочных работ

На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого слесаря механосборочных работ

На «Государственном Рязанском приборном заводе» (входит в КРЭТ) провели конкурс профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий» по профессии слесарь механосборочных работ. Участники показали свои практические умения и теоретические знания.

Победу в конкурсе одержал 26-летний Алексей Лапшев из слесарно-каркасного цеха. Второе место у его коллеги по подразделению Ильи Канушкина, а третье завоевал Вячеслав Годин из цеха механообработки.

Лучший молодой слесарь механосборочных работ трудится на предприятии три года. Он имеет четвертый разряд по специальности. «Главное подходить ответственно к своему делу, постоянно совершенствовать свое мастерство, ведь из наших деталей комплектуются сложные изделия, которые завод выпускает для авиации», — отметил Алексей Лапшев.

Победителя и призеров конкурса наградили денежной премией, а всех участников — памятными подарками.

Практическое конкурсное задание разработали заводские технологи специально для слесарей механосборочных работ, имеющих третий и четвертый разряды — в основном, молодых представителей профессии. Конкурсантам выдали чертежи, по которым они должны были за 50 минут сделать из заготовки полноценную деталь. Затем состоялась проверка теоретических знаний, которые необходимы слесарю механосборочных работ при каждодневном выполнении профессиональных обязанностей. При подведении итогов учитывалось время, затраченное на изготовление детали и качество работы, соблюдение требований охраны труда и знание теории.


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