Карабасов проверил строительство детского сада в Семчине

И.о. главы администрации Сергей Карабасов посетил новый детский сад на 220 мест в Семчине. Об этом сообщает сайт мэрии.

Строительство докольного учреждения подходит к концу — объект планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Карабасов осмотрел территорию, где монтируют уличное игровое оборудование, а также помещения детского сада. По словам представителя подрядчика, отделочные работы на третьем этаже выполнены на 90%, началась установка детской мебели. На первом и втором этаже ремонт планируется завершить в течение ближайших двух недель.

Карабасов подчеркнул, что «строительство дошкольного учреждения в Семчине позволит значительно улучшить ситуацию с обеспечением детей, проживающих в микрорайоне, местами в детских садах».

Он обратил внимание подрядчика на социальную значимость проекта, указал на то, что работы необходимо завершить вовремя и привести прилегающую территорию в «надлежащее состояние».

«В Рязани полностью решена проблема с детьми трехлетнего возраста, более чем на 60% - с двухлетками. Безусловно, все родители хотят, чтобы детский сад был в шаговой доступности. При поддержке правительства Рязанской области эта возможность теперь появится и у жителей этого микрорайона», — отметил Сергей Карабасов.

Как подчеркнула заведущая детского сада Наталья Борисенко, учреждение рассчитано на детей от двух до семи лет. В нем будут 11 групп, в том числе три группы для детей с двух до трех лет. Штат сотрудников составит 55 человек.

В детском саду появятся музыкальный, спортивный залы, классы для кружковой работы, кабинеты для специалистов, включая логопеда и педагога-психолога. По периметру и в игровых комнатах установят видеонаблюдение.