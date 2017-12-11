Из Рязанской области выдворили четырех иностранцев

Рязанские полицейские совместно с приставами депортировали за пределы России четырех иностранцев. Об этом сообщила
Мигранты находились в Центре временного содержания иностранцев. Минюст России вынес распоряжения о «нежелательности пребывания» их на территории страны.
Всего выдворили трех уроженцев Беларуси и одного из Республики Молдова. Мигрантов доставили в аэропорт «Домодедово» и отправили в страны гражданской принадлежности.
Также им запретили въезжать на территорию России в течение пяти лет со дня депортации.