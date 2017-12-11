Гендиректор рязанского предприятия погасил 33-миллионый долг по налогам

Генеральный директор рязанского предприятия погасил 33-миллионый долг по налогам, из-за чего его не стали привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщила
По версии следствия с 2014 по 2015 годы гендиректор рязанского предприятия, которое занимается производством машин и оборудования общего назначения оформил фиктивные сделки на приобретение оборудования, материалов и комплектующих.
В действительности оборудование не приобретали, а производили на предприятии. Генральный директор внес в книгу покупок и в представленные в налоговую декларации ложные сведения о вычетах по сделкам. В итоге предприятие не уплатило более 26 миллионов рублей налогов.
Во время расследования уголовного дела подозреваемый оплатил долг и начисленные пени и штраф на общую сумму около 33 миллионов рублей. В связи с этим дело прекратили.