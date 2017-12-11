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12:57, 11 декабря 2017 466
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Гендиректор рязанского предприятия погасил 33-миллионый долг по налогам

Гендиректор рязанского предприятия погасил 33-миллионый долг по налогам

Генеральный директор рязанского предприятия погасил 33-миллионый долг по налогам, из-за чего его не стали привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия с 2014 по 2015 годы гендиректор рязанского предприятия, которое занимается производством машин и оборудования общего назначения оформил фиктивные сделки на приобретение оборудования, материалов и комплектующих.

В действительности оборудование не приобретали, а производили на предприятии. Генральный директор внес в книгу покупок и в представленные в налоговую декларации ложные сведения о вычетах по сделкам. В итоге предприятие не уплатило более 26 миллионов рублей налогов.

Во время расследования уголовного дела подозреваемый оплатил долг и начисленные пени и штраф на общую сумму около 33 миллионов рублей. В связи с этим дело прекратили.


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