Филиал «Рязаньэнерго» победил на региональном этапе конкурса по высокой соцэффективности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» показал высокие результаты в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам деятельности в 2016 году.
Предприятие победило в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и стало призером в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Награды директору филиала «Рязаньэнерго» Михаилу Подлягину вручил зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов.
«Конкурс инициирован Министерством труда и соцзащиты России и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов. „Рязаньэнерго“ участвует в различных номинациях конкурса в четвертый раз и неизменно получает награды, демонстрируя конкретные примеры решения социальных задач и достижения в работе с персоналом», — рассказали в пресс-службе компании.
Как отметили специалисты, сотрудники «Рязаньэнерго» имеют возможность регулярно заниматься в тренажерных залах, спортивных комплексах и бассейнах города и области. Энергетики участвуют в областных, городских и корпоративных спортивных соревнованиях, добиваясь результатов в легкой атлетике, футболе, мини-футболе, волейболе, лыжных соревнованиях, шахматах, настольном теннисе и плавании, и численность работников, вовлеченных в физкультурно-массовые мероприятия, увеличивается с каждым годом.
«"Рязаньэнерго» полностью выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками, предусмотренные законодательством. Для сохранения единого правового поля регулирования отношений между работодателем и работниками действует коллективный договор, который также устанавливает перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Ведется системная работа по повышению уровня знаний и навыков персонала, а также по профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и привлечению компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики", — говорится в сообщении.
Представители компании также отметили, что охрана и улучшение условий труда, социальная ответственность, укрепление кадрового потенциала, мотивация сотрудников к ведению здорового образа жизни «являются основополагающими аспектами в формировании эффективных производственных отношений и дальнейшего развития предприятия».