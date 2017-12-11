Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:10, 11 декабря 2017 95

Филиал «Рязаньэнерго» победил на региональном этапе конкурса по высокой соцэффективности

Филиал «Рязаньэнерго» победил на региональном этапе конкурса по высокой соцэффективности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» показал высокие результаты в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам деятельности в 2016 году.

Предприятие победило в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и стало призером в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Награды директору филиала «Рязаньэнерго» Михаилу Подлягину вручил зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов.

«Конкурс инициирован Министерством труда и соцзащиты России и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов. „Рязаньэнерго“ участвует в различных номинациях конкурса в четвертый раз и неизменно получает награды, демонстрируя конкретные примеры решения социальных задач и достижения в работе с персоналом», — рассказали в пресс-службе компании.

Как отметили специалисты, сотрудники «Рязаньэнерго» имеют возможность регулярно заниматься в тренажерных залах, спортивных комплексах и бассейнах города и области. Энергетики участвуют в областных, городских и корпоративных спортивных соревнованиях, добиваясь результатов в легкой атлетике, футболе, мини-футболе, волейболе, лыжных соревнованиях, шахматах, настольном теннисе и плавании, и численность работников, вовлеченных в физкультурно-массовые мероприятия, увеличивается с каждым годом.

«"Рязаньэнерго» полностью выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками, предусмотренные законодательством. Для сохранения единого правового поля регулирования отношений между работодателем и работниками действует коллективный договор, который также устанавливает перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Ведется системная работа по повышению уровня знаний и навыков персонала, а также по профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и привлечению компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики", — говорится в сообщении.

Представители компании также отметили, что охрана и улучшение условий труда, социальная ответственность, укрепление кадрового потенциала, мотивация сотрудников к ведению здорового образа жизни «являются основополагающими аспектами в формировании эффективных производственных отношений и дальнейшего развития предприятия».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:10, 11 декабря 2017
Филиал «Рязаньэнерго» победил на региональном этапе конкурса по высокой соцэффективности
17:05, 11 декабря 2017
Рязанский рецидивист получил срок за хранение и употребление наркотиков
15:30, 11 декабря 2017
Из Рязанской области выдворили четырех иностранцев
15:06, 11 декабря 2017
У рязанского предприятия за долги арестовали швейные машинки
14:40, 11 декабря 2017
В Касимове хотят построить аэровокзал и ресторан на причале
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 939
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 957
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 186
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 748
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 224
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум