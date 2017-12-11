Эксперты «Финама» рассказали рязанцам о биткоине

Эксперты АО «Финам» рассказали рязанцам о том, куда идет биткоин. За последний год его курс взлетел с менее тысячи до 11 тысяч долларов.
Специалисты поставили вопрос: как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?
«Отношение к биткоину совершенно разное. Некоторые считают его появление революцией в мире финансов и прочат рост курса до 100 тысяч долларов в ближайшие годы, другие считают крупнейшей финансовой пирамидой, крах которой не за горами», — отмечают представители компании.
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