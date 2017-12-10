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12:02, 10 декабря 2017 160
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В Рязани наградили победителей детского конкурса антикоррупционных рисунков. Фото

В Рязани наградили победителей детского конкурса антикоррупционных рисунков. Фото

В Рязани завершился конкурс детских рисунков на антикоррупционную тематику. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

При выборе победителя оценивали соответствие тематической направленности конкурса, творческий подход, степень раскрытия темы, техническое качество выполнения работы, эстетичность, оригинальность художественного замысла, новизну и креативность в раскрытии проблематики.

В группе от 12 до 14 лет выиграла ученица школы №14 с углубленным изучением английского языка Екатерина Тихонова. На втором месте оказалась ученица шиловской школы Софья Колесникова, третье место заняла ученица школы №47 Анастасия Мохначева.

Во второй возрастной группе (от 15 до 18 лет) победителем конкурса признали студента строительного колледжа Кирилла Медведева. На втором месте — ученица школы №72 Анна Карпова. Третье место разделили ученики школы №67 Владимир Ратнер и Валерий Ратнер.

Победителей и призеров наградили на заседании Общественного совета при региональном СУ СКР. Мероприятие посвятили вопросам формирования антикоррупционного мировоззрения у школьников.

Руководитель следственного управления Владимир Махлейдт вручил победителям и призерам конкурса дипломы и памятные подарки.


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