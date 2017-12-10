В Рязани наградили победителей детского конкурса антикоррупционных рисунков. Фото

В Рязани завершился
При выборе победителя оценивали соответствие тематической направленности конкурса, творческий подход, степень раскрытия темы, техническое качество выполнения работы, эстетичность, оригинальность художественного замысла, новизну и креативность в раскрытии проблематики.
В группе от 12 до 14 лет выиграла ученица школы №14 с углубленным изучением английского языка Екатерина Тихонова. На втором месте оказалась ученица шиловской школы Софья Колесникова, третье место заняла ученица школы №47 Анастасия Мохначева.
Во второй возрастной группе (от 15 до 18 лет) победителем конкурса признали студента строительного колледжа Кирилла Медведева. На втором месте — ученица школы №72 Анна Карпова. Третье место разделили ученики школы №67 Владимир Ратнер и Валерий Ратнер.
Победителей и призеров наградили на заседании Общественного совета при региональном СУ СКР. Мероприятие посвятили вопросам формирования антикоррупционного мировоззрения у школьников.
Руководитель следственного управления Владимир Махлейдт вручил победителям и призерам конкурса дипломы и памятные подарки.