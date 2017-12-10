Спасатели рассказали правила пожарной безопасности жителям шести районов Рязанской области

В выходные, 9 и 10 декабря, рязанские спасатели встретились с жителями Шацком, Скопинском, Касимовском, Пронском, Сасовском и Ряжском районах. Об этом сообщила
Рязанцам напомнили основные правила пожарной безопасности в быту, предостерегли от неосторожного обращения с огнем и рассказали, как правильно действовать в случае возникновения пожара.
Также инспекторы государственного пожарного надзора провели более 1700 подворовых обходов. Особое внимание уделили тем, кто относится к «группе риска»: одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, граждане, оказавшие в сложной жизненной ситуации.
Всего за выходные о мерах пожарной безопасности проинструктировали более 1700 человек, раздали более 2000 тематических памяток.