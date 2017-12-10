Рязанцев предупредили о тумане и гололедице

До конца воскресенья, 10 декабря, и в ночь на понедельник, 11 декабря, на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами гололед. Соответствующее метеопредупреждение выпустила
На дорогах возможна гололедица. Рязанцам напомнили, что при тумане возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности ДТП.
В ведомстве порекомендовали:
- страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД;
- водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — отметили в сообщении.