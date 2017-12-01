Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:29, 1 декабря 2017 289
 0    0

В Рязанской области зарегистрировали более 4,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Рязанской области зарегистрировали более 4,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Рязанской области по состоянию на 1 ноября зарегистрировали 4 489 ВИЧ-инфицированных, выявили 239 носителей ВИЧ среди жителей области. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

За все время регистрации ВИЧ-инфекции родились 807 детей от инфицированных матерей, из них диагноз «ВИЧ-инфекция» поставлен 37 детям. С неустановленным диагнозом наблюдаются 122 ребенка, снято с учета (здоровы) — 648 детей. Отмечается, что при своевременном профилактическом приеме противовирусных препаратов ВИЧ-инфицированной беременной женщиной (во время беременности, в родах), и новорожденным, риск заражения ребенка значительно снижается до 2%).

«Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции необходимо проведение широкомасштабной, постоянной профилактической работы с населением, обращая внимание не только на молодежь, но и старшие возрастные группы. Необходимо использовать возможности предоставления информации о ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Регулярное, информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового образа жизни, просвещение молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, ответственного сексуального поведения — ведущая мера профилактики ВИЧ-инфекции» — говорится в сообщении.

Справка

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Его провозгласили в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:14, 1 декабря 2017
МВД подтвердило право водителей снимать работу ДПС на фото и видео
12:36, 1 декабря 2017
Епископ Касимовский и Сасовский стал секретарем суда РПЦ
12:29, 1 декабря 2017
В Рязанской области зарегистрировали более 4,5 тысяч ВИЧ-инфицированных
11:27, 1 декабря 2017
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
10:58, 1 декабря 2017
В Рязани заработала почта Деда Мороза
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 30 ноября 2017 37 071
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 4
18:40, 20 ноября 2017 25 109
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 24 189
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 566
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 19 118
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Форум