В Рязанской области зарегистрировали более 4,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Рязанской области по состоянию на 1 ноября зарегистрировали 4 489 ВИЧ-инфицированных, выявили 239 носителей ВИЧ среди жителей области. Об этом сообщил
За все время регистрации ВИЧ-инфекции родились 807 детей от инфицированных матерей, из них диагноз «ВИЧ-инфекция» поставлен 37 детям. С неустановленным диагнозом наблюдаются 122 ребенка, снято с учета (здоровы) — 648 детей. Отмечается, что при своевременном профилактическом приеме противовирусных препаратов ВИЧ-инфицированной беременной женщиной (во время беременности, в родах), и новорожденным, риск заражения ребенка значительно снижается до 2%).
«Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции необходимо проведение широкомасштабной, постоянной профилактической работы с населением, обращая внимание не только на молодежь, но и старшие возрастные группы. Необходимо использовать возможности предоставления информации о ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Регулярное, информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового образа жизни, просвещение молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, ответственного сексуального поведения — ведущая мера профилактики ВИЧ-инфекции» — говорится в сообщении.
Справка
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Его провозгласили в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).