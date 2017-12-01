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11:27, 1 декабря 2017 545
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В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности для всех экстренных служб. Соответствующее распоряжение, подписанное Николаем Любимовым, опубликовано на сайте регионального правительства.

Режим вводится с 1 декабря.

«Режим повышенной готовности на территории Рязанской области вводится с 1 декабря 2017 года и до особого распоряжения в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС региона на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября в Рязанской области отменили режим повышенной готовности


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