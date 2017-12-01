В Рязанской области ввели режим повышенной готовности для всех экстренных служб. Соответствующее распоряжение, подписанное Николаем Любимовым, опубликовано на
Режим вводится с 1 декабря.
«Режим повышенной готовности на территории Рязанской области вводится с 1 декабря 2017 года и до особого распоряжения в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС региона на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября в Рязанской области