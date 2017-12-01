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16:22, 1 декабря 2017 1 356
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Рязанцев предупредили о порывистом ветре и гололеде

Рязанцев предупредили о порывистом ветре и гололеде

В субботу, 2 декабря, в Рязанской области прогнозируют гололед и порывы ветра до 12-17 м/с. Возможен дождь и мокрый снег, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Также ожидается налипание снега на провода.

Температура воздуха по области ночью от -3 до +2 градусов, днём от -2 до +3 градусов.

МЧС призвало рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности как можно меньше времени быть на улице. На случай отключения электричества желательно иметь под рукой электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем: это опасно и может стать причиной пожара.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области 21-63- 04.


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