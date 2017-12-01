В Рязани заработала почта Деда Мороза. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального отделения Почты России.
«Все опущенные письма и открытки Почта России доставят в резиденцию новогоднего волшебника — Великий Устюг. Но не забывайте, что Дед Мороз ответит вам только в том случае, если Вы правильно укажете и свой обратный адрес», — говорится в релизе.
Корреспонденцию будут принимать по адресу: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.
На конверте необходимо указать адрес, имя, фамилию отправителя, наклеить почтовую марку и опустить в ящик.
Отмечается, что новогодняя почта будет открыта до 25 декабря включительно. Как заверили в отделении, все письма рязанцев доставят лично Деду Морозу.