Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 1 декабря 2017 156
 0    0

В Рязани вынесли приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных

В Рязани вынесли приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных

Московский районный суд вынес приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной прокуратуры в пятницу, 1 декабря.

Как установило следствие, с января 2017 года обвиняемый вызывал к себе в кабинет непосредственных подчиненных — женщин пенсионного возраста. Каждой предлагал выписать премию, часть которой — от 4500 до 5000 рублей — подчиненные должны были отдать ему. В случае отказа руководитель угрожал сотрудницам взысканием и привлечением к дисциплинарной ответственности.

Опасаясь потерять работу, женщины беспрекословно выполняли его требования.

Таким образом от пяти потерпевших он получил всего 162 500 рублей (по 32 500 рублей с каждой), которые потратил на личные нужды.

Суд назначил ему штраф 200 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности на два года.

Приговором районного суда осужден житель г. Рязани за получение взяток на службе


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:59, 1 декабря 2017
В Рязани вынесли приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных
12:09, 1 декабря 2017
В Спасске будут судить москвича, насмерть сбившего 14-летнего мотоциклиста
11:21, 1 декабря 2017
Сасовский наркоман украл сумку с лекарствами из машины «скорой»
10:11, 1 декабря 2017
В аварии под Рязанью пострадала пассажирка «Дэу». Фото
9:25, 1 декабря 2017
Ночью в Чучковском районе горел дом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 30 ноября 2017 37 071
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 4
18:40, 20 ноября 2017 25 109
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 24 189
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 566
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 19 118
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Форум