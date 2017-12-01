В Рязани вынесли приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных

Московский районный суд вынес приговор руководителю, вымогавшему взятки с подчиненных. Об этом сообщила
Как установило следствие, с января 2017 года обвиняемый вызывал к себе в кабинет непосредственных подчиненных — женщин пенсионного возраста. Каждой предлагал выписать премию, часть которой — от 4500 до 5000 рублей — подчиненные должны были отдать ему. В случае отказа руководитель угрожал сотрудницам взысканием и привлечением к дисциплинарной ответственности.
Опасаясь потерять работу, женщины беспрекословно выполняли его требования.
Таким образом от пяти потерпевших он получил всего 162 500 рублей (по 32 500 рублей с каждой), которые потратил на личные нужды.
Суд назначил ему штраф 200 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности на два года.
Приговором районного суда осужден житель г. Рязани за получение взяток на службе