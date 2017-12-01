Сасовский наркоман украл сумку с лекарствами из машины «скорой»

В Сасове наркоман украл фельдшерскую сумку из машины скорой помощи. Об этом сообщила
Известно, что в ЦРБ доставили больного из соседнего района. Медик и водитель оставили открытую машину без присмотра, чтобы оперативно доставить пациента в больницу.
В это время злоумышленник забрал сумку с сильнодействующими обезболивающими и прибором для измерения давления и скрылся.
Прибывшие полицейские установили, что к краже причастен 26-летний местный житель, которые употребляет наркотики. У него дома оперативники обнаружили похищенное.
Нарушителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.