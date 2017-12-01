С 1 декабря УмКа-карты, брелоки и браслеты можно купить по новогодней цене. Адреса киосков

В пятницу, 1 декабря в Рязани началась новогодняя акция подключения карт, брелоков и браслетов УмКа. Акция продлится до конца января, говорится в официальном сообщении оператора АСОП в Рязани.
Для всех пользователей УмКа-носители будут стоить 50 рублей.
Купить их можно по следующим адресам:
- Московское шоссе, д. 6 (киоск за остановкой)
- ул. Полетаева, д. 34 (киоск на остановке)
- ул. Советской армии, д. 9 (киоск на остановке)
- ул. Грибоедова, д. 50А (киоск)
- ул. Новая, д. 63 (киоск на остановке)
- ул. Интернациональная, д. 16 (киоск на остановке)
- ул. Новоселов, д. 33 г (киоск на остановке)
- ул. Касимовское шоссе, д. 30к3 (киоск на остановке)
- ул. Октябрьская, д. 64 (киоск на остановке)
- ул. Интернациональная, д. 3а к.1 (киоск на остановке)
- ул. Маяковского, д. 72 (киоск на остановке)