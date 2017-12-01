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14:49, 1 декабря 2017 891
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С 1 декабря УмКа-карты, брелоки и браслеты можно купить по новогодней цене. Адреса киосков

С 1 декабря УмКа-карты, брелоки и браслеты можно купить по новогодней цене. Адреса киосков

В пятницу, 1 декабря в Рязани началась новогодняя акция подключения карт, брелоков и браслетов УмКа. Акция продлится до конца января, говорится в официальном сообщении оператора АСОП в Рязани.

Для всех пользователей УмКа-носители будут стоить 50 рублей.

Купить их можно по следующим адресам:

  1. Московское шоссе, д. 6 (киоск за остановкой)
  2. ул. Полетаева, д. 34 (киоск на остановке)
  3. ул. Советской армии, д. 9 (киоск на остановке)
  4. ул. Грибоедова, д. 50А (киоск)
  5. ул. Новая, д. 63 (киоск на остановке)
  6. ул. Интернациональная, д. 16 (киоск на остановке)
  7. ул. Новоселов, д. 33 г (киоск на остановке)
  8. ул. Касимовское шоссе, д. 30к3 (киоск на остановке)
  9. ул. Октябрьская, д. 64 (киоск на остановке)
  10. ул. Интернациональная, д. 3а к.1 (киоск на остановке)
  11. ул. Маяковского, д. 72 (киоск на остановке)

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