Рязанские следователи завершили расследование двух смертельных аварий

Рязанские следователи завершили расследование двух трагических аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщила
Одна из таких аварий
Также закончили расследование уголовного дела, возбужденного после аварии, которая произошла 15 июня около 11:00 в Солотче. Нетрезвый водитель на Nissan Bluebird не заметил пожилого пешехода, пересекавшего проезжую часть и сбил его.
В результате ДТП пенсионера с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Установили, что основной причиной аварий стало нетрезвое состояние водителей. Им предъявили обвинения в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находясь в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Материалы направлены в суд. Водителям грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.