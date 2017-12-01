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8:54, 1 декабря 2017 658
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Рязанские следователи завершили расследование двух смертельных аварий

Рязанские следователи завершили расследование двух смертельных аварий

Рязанские следователи завершили расследование двух трагических аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Одна из таких аварий произошла 18 августа 2017 года около 17:00 на дороге, проходящей по селу Аграмаково Спасского района. Пьяный москвич на Toyota Highlander превысил скорость и при обгоне столкнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер 5», следовавшим в попутном направлении. В результате ДТП погиб подросток, который ехал на мотоцикле, а его водитель получил тяжелые травмы.

Также закончили расследование уголовного дела, возбужденного после аварии, которая произошла 15 июня около 11:00 в Солотче. Нетрезвый водитель на Nissan Bluebird не заметил пожилого пешехода, пересекавшего проезжую часть и сбил его.

В результате ДТП пенсионера с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Установили, что основной причиной аварий стало нетрезвое состояние водителей. Им предъявили обвинения в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находясь в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы направлены в суд. Водителям грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.


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