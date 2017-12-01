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14:43, 1 декабря 2017 63
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Рязанец стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений

Рязанец стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений

Воспитанник Центра эстетического воспитания детей Сергей Матюшкин стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает сайт регионального минобразования.

Рязанец выиграл с сочинением «Озеро». Рязанскую область также представили ученики 10 класса Студенковской школы Александро-Невского района Валерия Якушина и ученица 11 класса Скопинской школы №2 Ангелина Подъячева — лауреаты регионального этапа конкурса.

В сочинениях участники рассматривали разнообразные вопросы, связанные с позитивными представлениями молодого поколения о будущем России и своем вкладе в построение этого будущего. Жанры представленных работ — рассказ, письмо, заочная экскурсия и очерк.

Церемония награждения победителей федерального этапа состоится в Москве в ходе зимнего фестиваля «Российского движения школьников», который пройдет с 14 по 18 декабря.


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