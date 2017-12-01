Рязанец стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений

Воспитанник Центра эстетического воспитания детей Сергей Матюшкин стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает сайт регионального минобразования.
Рязанец выиграл с сочинением «Озеро». Рязанскую область также представили ученики 10 класса Студенковской школы Александро-Невского района Валерия Якушина и ученица 11 класса Скопинской школы №2 Ангелина Подъячева — лауреаты регионального этапа конкурса.
В сочинениях участники рассматривали разнообразные вопросы, связанные с позитивными представлениями молодого поколения о будущем России и своем вкладе в построение этого будущего. Жанры представленных работ — рассказ, письмо, заочная экскурсия и очерк.
Церемония награждения победителей федерального этапа состоится в Москве в ходе зимнего фестиваля «Российского движения школьников», который пройдет с 14 по 18 декабря.