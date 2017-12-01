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16:26, 1 декабря 2017 1 905

Елена Митина наградила лучших рязанских воспитателей

Елена Митина наградила лучших рязанских воспитателей

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

Депутат Госдумы Елена Митина наградила рязанских участниц конкурса «Воспитатели России». На тематическом приеме, прошедшем 1 декабря, дипломы вручили 12-ти представительницам области.

Воспитатели детских садов высказались о проекте «Социальная няня». «Проект, безусловно, важный, но его надо полностью проработать», — отметили присутствующие на приеме, добавив, что «нужно четко прописать обязанности соцняни — по какому графику она будет работать и по каким критериям должны ее выбирать».

На встрече также обсудили строительство новых учебных заведений.

По словам начальника отдела регионального минобразования Ольги Голубевой, за 2017 год в Рязани построили три новых школы. Кроме того, отремонтировали учебные заведения в Шацком, Милославском, Сасовском и Шиловском районах.

«Проект создания общеобразовательных школ очень важен для региона. Мы будем его продолжать. Планируем достроить Александро-Невскую школу и построить — в Плахино Захаровского района. Их введут в эксплуатацию в 2018 году», — сказала Голубева.


© RZN.info

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