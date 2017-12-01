Елена Митина наградила лучших рязанских воспитателей

Депутат Госдумы Елена Митина наградила рязанских участниц конкурса «Воспитатели России». На тематическом приеме, прошедшем 1 декабря, дипломы вручили 12-ти представительницам области.
Воспитатели детских садов высказались о проекте «Социальная няня». «Проект, безусловно, важный, но его надо полностью проработать», — отметили присутствующие на приеме, добавив, что «нужно четко прописать обязанности соцняни — по какому графику она будет работать и по каким критериям должны ее выбирать».
На встрече также обсудили строительство новых учебных заведений.
По словам начальника отдела регионального минобразования Ольги Голубевой, за 2017 год в Рязани построили три новых школы. Кроме того, отремонтировали учебные заведения в Шацком, Милославском, Сасовском и Шиловском районах.
«Проект создания общеобразовательных школ очень важен для региона. Мы будем его продолжать. Планируем достроить Александро-Невскую школу и построить — в Плахино Захаровского района. Их введут в эксплуатацию в 2018 году», — сказала Голубева.