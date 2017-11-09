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9:00, 9 ноября 2017 43
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Водитель автобуса с детьми скончался после аварии в Ярославской области

Водитель автобуса с детьми скончался после аварии в Ярославской области

Водитель автобуса с детьми скончался после аварии в Ярославской области. Об этом передает «Интерфакс».

Водитель автобуса скончался в Ростовской ЦРБ в ночь на четверг, 9 ноября. Погибшему было 40 лет, он из Ярославля, отметили в сообщении.

Напомним, ДТП произошло в среду, 8 ноября. Автобус совершал экскурсионный тур по «Золотому кольцу» и попал в аварию с фурой на 194-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в 17:20. В нем находилось 44 человека, в том числе 38 детей из Екатеринбурга. 13 детей доставлены в больницу.


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