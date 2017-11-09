Водитель автобуса с детьми скончался после аварии в Ярославской области. Об этом передает «
Водитель автобуса скончался в Ростовской ЦРБ в ночь на четверг, 9 ноября. Погибшему было 40 лет, он из Ярославля, отметили в сообщении.
Напомним, ДТП
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Водитель автобуса с детьми скончался после аварии в Ярославской области. Об этом передает «
Водитель автобуса скончался в Ростовской ЦРБ в ночь на четверг, 9 ноября. Погибшему было 40 лет, он из Ярославля, отметили в сообщении.
Напомним, ДТП
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.