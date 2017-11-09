В сети опубликовали фотопроект «Настоящая Рязань». Его выложили в одной из групп «ВКонтакте».
«Для того, чтобы сделать город лучше — нужно понять его суть, его историю. Для того, чтобы четко сформулировать, что где можно поставить в плане благоустройства — нужно изучить это место и попытаться пересмотреть его будущий облик», — рассказал RZN.info автор проекта Александр Синицын .
Он также отметил, что в будущем можно выйти и за городские рамки и привлечь внимание к реставрации усадеб и других памятников архитектуры.
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