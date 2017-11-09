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11:48, 9 ноября 2017 1 369
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В сети опубликовали фотопроект «Настоящая Рязань» 2

В сети опубликовали фотопроект «Настоящая Рязань»

В сети опубликовали фотопроект «Настоящая Рязань». Его выложили в одной из групп «ВКонтакте».

«Для того, чтобы сделать город лучше — нужно понять его суть, его историю. Для того, чтобы четко сформулировать, что где можно поставить в плане благоустройства — нужно изучить это место и попытаться пересмотреть его будущий облик», — рассказал RZN.info автор проекта Александр Синицын .

Он также отметил, что в будущем можно выйти и за городские рамки и привлечь внимание к реставрации усадеб и других памятников архитектуры.

Фото Александра Синицына


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