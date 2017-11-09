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13:40, 9 ноября 2017 2 039
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Из рязанской маршрутки выгнали 11-летнюю девочку

Из рязанской маршрутки выгнали 11-летнюю девочку

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Из рязанской маршрутки выгнали 11-летнюю девочку. Об этом рассказала мать подростка Юлия Гаськова.

По ее словам это произошло, в среду, 8 ноября, на остановке Полетаевский рынок на маршруте № 99.

«Дочь зашла в маршрутку, отдала 50 рублей и села на заднее сиденье. Следом зашел подросток 15-16 лет. Маршрутчик, пересчитав деньги, сказал, что кто-то не заплатил за проезд. По словам ребенка, сдачу забрал подросток и указал на мою дочь», — рассказала Гаськова.

После водитель сообщил, что машина не тронется, пока проезд не оплатят. «Его стали поддерживать другие пассажиры. Ребенок в силу своего возраста не смогла возразить и вышла из маршрутки», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, девочка не запомнила номера машины. «Мы пытались найти водителя, ездили на конечную остановку. Там никто об этом случае не знал. Утром звонили диспетчеру. Он извинился за произошедшее и пообещал разобраться в ситуации», — отметила она.

Собеседница подчеркнула, что хочет, чтобы водитель извинился перед подростком. «Мы не преследуем цели, чтобы водителя уволили, хочется посмотреть ему в глаза и получить простые извинения», — заключила собеседница.


© RZN.info

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Из рязанской маршрутки выгнали 11-летнюю девочку
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