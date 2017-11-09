В Рязани появится центр оцифровки документов. Об этом сообщила
Соответствующее решение озвучил Сергей Филимонов в четверг, 9 ноября, на расширенном заседании коллегии архивного управления региона.
«Принято решение о создании центра оцифровки документов. Средства на это заложены в проект бюджета на будущий год. Губернатор поддерживает развитие цифровых технологий, переход к современным форматам в этой сфере», — сказал Филимонов.
По его словам, продолжается работа по укреплению материально-технической базы архивов, ремонту зданий, где они располагаются. «Прежде всего, эта деятельность направлена на повышение качества услуг, предоставляемых гражданам», — подчеркнул Филимонов.
Также он отметил, что в следующем году архивной службе России исполнится 100 лет и в связи с этим нужно активнее популяризировать работу архивов среди населения.
На заседании зампред регионального правительства вручил лучшим работникам архивной службы знаки «В память 80-летия Рязанской области».
Напомним, о